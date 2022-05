Cremonese in A, mister Fabio Pecchia: “Con tanti giovani abbiamo fatto la storia”

La Cremonese, finalmente e meritatamente è tornata in serie A dopo 26 anni. Parlano Fabio Pecchia e Ariedo Braida

Dopo 26 lunghi, difficili, densi e particolari anni, la Cremonese, finalmente e meritatamente, realizzando il sogno dei suoi tifosi, della città e del suo generoso patron e mecenate, il Cavalier Giovanni Arvedi, è tornata in serie A.

La parola a due protagonisti della straordinaria e vincente cavalcata.

“È una soddisfazione grandissima, con tanti giovani in un campionato difficilissimo. Abbiamo fatto qualcosa di storico. Braida ha avuto fiducia in me e ora dopo 18 mesi questo è un giusto premio per tutti.

I gol di Di Carmine? Ha dato poco per tanti problemi, ma nel momento decisivo ha dato quello che serviva. Sono felice per Samuel e per tutti. La squadra è composta da vecchi e giovani, ma l’età media è la più giovane del campionato. Uno spot per tutto il calcio italiano”.

Così Fabio Pecchia, tecnico della Cremonese neopromossa in Serie A, ai microfoni di DAZN.

Tra gli artefici di quest’impresa c’è anche Ariedo Braida, consulente strategico del club grigiorosso:

“Non ci si abitua mai a vincere. Quando sono arrivato a Cremona la squadra era ultima e ora festeggia la promozione in Serie A. Questo risultato ha un solo nome ed è quello del Cavalier Giovanni Arvedi. Se lo merita per tutti i grandissimi sforzi che ha fatto fino ad ora e per quel sentimento che non è mai mancato. Era il suo sogno conquistare la Serie A e lo ha realizzato.

Ci siamo mangiati due occasioni per tanti motivi – ha proseguito – ma ci siamo ripresi ed eccoci a festeggiare. I miracoli accadono e questo è stato un vero colpo di scena. Stiamo stati bravi a vincere contro il Como. L’obiettivo era quello e poi vedere cosa succedeva. Abbiamo sempre lavorato duro e questo è il giusto premio. Ce lo meritiamo tutti, ma nulla sarebbe potuto accadere senza il nostro grande patron Arvedi”.

Stefano Mauri