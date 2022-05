Chiara Ferragni e Fedez, vestiti e invitati da Donatella Versace, hanno illuminato il Met Gala

Chiara Ferragni e Fedez in grande spolvero al Met Gale. Il loro look creato per l’occasione da Donatella Versace

Già, quest’anno il dress code del Met Gala (l’ambitissima, sfavillante e festosa “Notte degli Oscar della Moda) chiedeva un look “Gilded Glamour”, cioé ispirato alla sfavillante età dorata di fine Ottocento, allorquando l’élite americana rivaleggiava in sfarzo e opulenza.

Ebbene, la splendida Influencer Chiara Ferragni (da Cremona) ha deciso di interpretare il tema con un abito da vera diva creato per lei da Donatella Versace, con lunghi guanti di pelle nera, scollatura asimmetrica e un maxispacco laterale. Per completare il look: un collier dorato, abbinato ai bracciali e maxi orecchini, e sandali neri con i listini. Ha lasciato i capelli sciolti e semiraccolti all’indietro, in modo da scoprire il viso e mettere in risalto i gioielli l’incantevole Chiara.

Al suo fianco Fedez con uno smoking creato per lui da Donatella Versace con i rever tempestati di paillettes dorate e bottoni dorati sul panciotto. Per completare il look papillon e scarpe lucide: la coppia, invitata al Met da Donatella Versace,, coordinata e sorridente, ha illuminato New York! Chapeau ai Ferragnez!

