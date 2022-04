Jennifer Lopez: “La paura della solitudine guida la mia vita”

Jennifer Lopez sta per sposarsi con Ben Affleck, una love story da film romantico. Ma qual è la vera storia della star di origine ispanica? Ve la raccontiamo qui

Jennifer Lopez, ovvero Jennifer Lynn Lopez, anche conosciuta con il soprannome di J.Lo, nasce a New York il 24 luglio 1969, da una famiglia ispanica originaria di Portorico, David Lopez e Guadalupe Rodríguez, trasferitisi in Nordamerica in cerca di fortuna.

La famiglia vive a Castle Hill, un quartiere con un’alta concentrazione di portoricani e afroamericani, e con un tasso di criminalità piuttosto elevato.

Jennifer, ad appena 5 anni, inizia a dedicarsi alle sue due più grandi passioni, la danza e il canto, iscrivendosi a diverse scuole specializzate di New York. Anni dopo, viene selezionata come ballerina per vari video rap, tra cui quelli dei New Kids on the Block e di Janet Jackson. Contemporaneamente alle audizioni come ballerina, si dedica con impegno anche al piccolo schermo, esordendo nel 1990 nella sit-com “In Living Color” e nella serie “Second Chances”.

Jennifer Lopez, artista eclettica

L’esordio sul grande schermo avviene in punta di piedi, con un piccolo ruolo nel film drammatico “My Little Girl” (1986), al quale segue, qualche anno più tardi, “My Family”, per il quale ottiene una nomination agli Independent Spirit Awards, come miglior attrice esordiente.

Nel 1995 interpreta una poliziotta portoricana nel thriller “Money Train”, e l’anno dopo il regista Francis Ford Coppola la vuole nel cast del film “Jack”. Nello stesso anno gira “Blood & Wine”, ancora con Robin Williams e Jack Nicholson.

Nel 1997, la sua interpretazione nella pellicola sulla vita della cantante messicana Selena Quintanilla-Pérez le fa conquistare il Grammy Award e il Golden Globe come miglior attrice protagonista. Nello stesso anno è l’interprete dell’horror “Anaconda” e l’anno seguente è accanto a George Clooney, in “Out of Sight”.

Intoccata dal tempo

Nel 1999 inizia la sua fenomenale carriera come cantante. Incide lo strepitoso singolo “If You Had My Love”, contenuto nel suo album d’esordio “On the 6”, che si posiziona al primo posto della Billboard Hot, mentre l’album vende otto milioni di copie. Dal 2001 al 2014, pubblica un totale di nove album, diventando una delle cantanti più affascinanti e apprezzate al mondo, con circa 80 milioni di dischi venduti nella sua carriera.

Per dirla tutta, Jennifer Lopez è travolgente ed eclettica, si applica con buoni risultati nelle attività più diverse, dalla stilista alla produttrice di cinema e televisione, alla sua linea di profumi, e senza dimenticare la fondazione di beneficenza.

A ottobre 2013 viene premiata con l’Ally for Equality Award in quanto miglior alleata e sostenitrice delle comunità Lgbt. Nel 2015 diviene ambasciatrice Onu e portavoce delle donne che nel mondo subiscono maltrattamenti e vivono in condizioni di difficoltà e nei campi profughi.

Ritorno di fiamma

Si sposa per la prima volta il 22 febbraio 1997 con il cameriere cubano Ojani Noa. I due divorziano nel gennaio 1998. Tra il 1999 e il 2001 ha una relazione con il rapper P. Diddy.

Il 29 settembre 2001 sposa il ballerino Cris Judd, dal quale divorzia ufficialmente nel giugno 2003. Ha quindi avuto una turbolenta relazione con l’attore Ben Affleck – che aveva affiancato nei film “Amore estremo” e “Jersey Girl” – dal 2002 al 2004, anno in cui la coppia si sarebbe dovuta sposare; poco prima delle previste nozze, la coppia scoppia, anche se Jennifer e Ben rimangono in buoni rapporti.

Dopo la rottura con l’attore, siamo ormai nel 2007, J.Lo inizia una relazione con il suo manager Irving Azoff, che si è poi conclusa un anno dopo. In seguito, si lega all’amico di lunga data Marc Anthony, con il quale infine si sposa. La coppia ha due gemelli, Emme e Max, nati il 22 febbraio 2008 a New York. Tre anni dopo, nel luglio 2011, la coppia si separa e divorzia ufficialmente nel giugno 2014. Dal 2011 al 2016 ha avuto una relazione con il ballerino Casper Smart e dal 2016 al 2021 con l’ex sportivo Alexander Rodriguez.

Dal 2021 ha ripreso a frequentare l’ex fidanzato Ben Affleck e questa volta i due sembrano fare sul serio. In un’intervista a People, si è detta «benedetta dall’amore» e «fortunata» per questo ritorno di fiamma con l’ex. E proprio recentemente è arrivata la conferma sotto forma di un gioiello. La popstar, infatti, è stata paparazzata con un anello di diamanti all’anulare sinistro, che la dice lunga sulle sue intenzioni con Ben Affleck.

Primo Terzi per Cronaca Vera