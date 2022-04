Strage di Erba, su Youtube gli audio inediti nella casa di Olindo e Rosa

La versione Youtube del primo episodio in podcast dedicato alla strage di Erba: IL GRANDE ABBAGLIO, dei giornalisti Felice Manti e Edoardo Montolli, autori del libro omonimo uscito nel 2008 in cui si sosteneva l’innocenza di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Il podcast è disponibile gratuitamente anche sulle principali piattaforme online. PER L’ASCOLTO SI SUGGERISCE L’USO DELLE CUFFIE

PER ACQUISTARE IL LIBRO IL GRANDE ABBAGLIO IN VERSIONE AGGIORNATA – QUI

L’EBOOK DE IL GRANDE ABBAGLIO IN VERSIONE AGGIORNATA – QUI

LA SCHEDA DEL LIBRO IL GRANDE ABBAGLIO IN VERSIONE AGGIORNATA – QUI

PER SEGUIRE IL PODCAST IL GRAND ABBAGLIO – QUI

GLI APPROFONDIMENTI DI FRONTE DEL BLOG SULLA STRAGE DI ERBA – QUI