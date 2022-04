Tacchinardi, ex juventino: “Un vero peccato dividere la coppia Vlahovic – Dybala”

(continua dopo la pubblicità)

Ma la Juve è ancora in corsa per lo scudetto, in questo campionato del ciapa no? Per l’ex juventino Alessio Tacchinardi, allenatore (e’ nello staff tecnico della Pergolettese) opinionista …no. Ecco il suo commento, in merito, rilasciato al sito Tuttomercatoweb: “La speranza è molto poca. Vedendo il calendario è quello più favorevole. Ci deve essere un suicidio di gruppo per quelle lì davanti. Dovrebbe vincerle tutte e le altre fermarsi spesso. E’ un davvero peccato dividere quella coppia lì davanti. Io ho detto che era giusto non rinnovare l’argentino per la sua condizione fisica, quando gioca così è sicuramente impressionante e fa poesia con i piedi. Probabilmente hanno fatto una scelta diversa anche per quanto riguarda il gioco”.

Ah il tandem offensivo cui fa Tacchinardi è quello composto da Dybala e Vlahovic, due attaccanti forti, ma che si divideranno a giugno. E lo scudetto se lo giocheranno la grande favorita Inter, il Napoli è il Milan.

Stefano Mauri