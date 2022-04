E’ nata la Fondazione Fedez, progetto benefico voluto dal cantante in convalescenza

(continua dopo la pubblicità)

Il convalescente (va tutto a gonfie vele) Fedez quindi è sempre più attivo nell’ impegno sociale. L’attività nel campo della solidarietà non è mai mancata nella quotidianità dell’artista e ora, la sua Fondazione Fedez, lanciata attraverso le Instagram Stories nel pomeriggio di domenica, è qualcosa di bello e denso. “E’ il progetto a cui voglio dedicare tutte le mie energie per il futuro. Mentre ero in ospedale (ricoverato per la rimozione un raro tumore al pancreas, ndr) ho avuto modo di pensare a tante cose da fare, una volta dimesso mi sono messo subito al lavoro. Non vedo l’ora che prendano vita e tutto assumerà orizzonti più ampio con la fondazione”.

Ovviamente la realtà filantropica creta da Fedez non ha scopi di lucro e opera su tre pilastri fondativi: il sociale, la solidarietà e la pubblica utilità attraverso il sostegno di progetti a favore delle categorie più fragili e attraverso interventi diretti. L’impegno dell’ente sarà mirato alla gestione delle problematiche di disagio più urgenti riguardanti, ad esempio, i minori, le minoranze, le persone in condizioni di emarginazione, indigenza o malattia. A cui si affiancherà la prosecuzione dell’impegno (anche in questo caso sia diretto che indiretto) a sostegno dei settori della musica (e, più in generale, dello spettacolo), della cultura, dell’arte e dello sport.

Chapeau ai Ferragnez: Chiara Ferragni ovviamente, moglie di Fedez è al fianco del marito in questo percorso benefico.

Stefano Mauri

(continua dopo la pubblicità)