Fedez e Chiara Ferragni, gita fuori porta di famiglia per tornare alla normalità

Fedez sta recuperando dopo l’intervento al pancreas e Chiara Ferragni è sempre con lui

La normalità è anche una giornata all’aperto in famiglia, soprattutto se, le ultime settimane non sono state semplici come per per i Ferragnez: Fedez ha scoperto di avere un cancro al pancreas ed è stato operato d’urgenza al San Raffaele di Milano.

Al suo fianco c’è stata sempre la moglie Chiara Ferragni, che non ha potuto fare a meno di passare tutte le notti in ospedale con lui. Certo, gli effetti dell’enorme stress si sono fatti sentire anche sulla sua pelle con uno sfogo cutaneo sul viso, ma ad oggi la coppia non potrebbe essere più felice: al momento tutto è andato per il meglio e il rapper è tornato a casa. L’ultimo weekend lo hanno passato in famiglia, lasciando spazio alla comodità in fatto di stile.

Fedez e Chiara Ferragni vicini nei momento più difficili

Sì, lentamente Fedez sta tornando lentamente alla normalità e, come mostrato da lui stesso sui social, la cosa che lo rende più felice è il fatto che può riabbracciare i piccoli Leone e Vittoria. Con la collaborazione di mamma Chiara i bimbi hanno accolto il papà a casa con tanto di palloncini colorati e, sebbene non si siano resi conto di quanto accaduto, lo hanno riempito di baci e di coccolo.

Certo, il rapper è evidentemente ancora provato dalle ultime settimane, ma ogni giorno appare sempre più in forma. Non sorprende, dunque, che lo scorso weekend sia uscito con il resto della famiglia, godendosi così il sole primaverile al parco Sempione, nel cuore di Milano vicino al castello.

Ah per l’occasione, Chiara da Cremona, Influencer seguitissima che fa moda e tendenza ha sfoggiato un look casual.

Stefano Mauri