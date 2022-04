Il centrocampista della Juve Rabiot dopo il big match perso con l’Inter: “Giocato in 11 contro 12”

(continua dopo la pubblicità)

Per carità, arrivato a Torino, per giocare nella Juventus (a parametro 0 secondo specialità dell’allora direttore sportivo Fabio Paratici) nell’estate 2019, beh sin qui, il rendimento del centrocampista Adrien Rabiot, non si è rivelato particolarmente eccelso. E probabilmente, dinanzi a offerte degne di tale nome, il centrocampista con la mamma procuratrice, appunto made volendo a giugno dovrebbe cambiare aria. Ma domenica scorsa, il suo approccio (battaglia e cuore) al derby d’Italia tra i bianconeri e l’Inter è piaciuto assai. E dopo il big match vinto di misura dai nerazzurri, il suo seguente post contro i presunti sfortunati episodi arbitrali contro: “È difficile vincere quando sei 11 contro 12. Se l’arbitro sbaglia bisogna dirlo, e stavolta ha fatto troppi errori. C’era un rigore per noi, su Zakaria”, eccoha entusiasmato i tifosi bianconeri.

E se fosse quello del mediano da corsa e arrembaggio il vero ruolo del Rabiot? Mah …

Intanto, ospite di Radio Anch’io lo Sport, su Radio 1, il vicepresidente della UEFA Zbigniew Boniek, ex attaccante della Vecchia Signora e della Roma ha parlato così della sfida tra Juventus e Inter, che ha concluso il weekend di Serie A: “È stata una bella partita, sentita da ambedue le parti, la Juventus è stata poco fortunata specie nei primi 25 minuti. Hanno cercato il gol in ogni modo, ma l’Inter è stata brava. Poi alla fine prevalgono le polemiche. L’unica cosa che mi ha dato fastidio è che in campo c’erano calciatori di novanta chili, con muscoli in ogni parte del corpo ma bastava che venissero sfiorati e cascavano come prugne. Il rigore dell’Inter? È fallo ma è talmente casuale quello che succede, il calcio è uno sport di contatto. Secondo il regolamento questo è rigore, ma forse il calcio sta assomigliando troppo al basket, uno sport senza contatto. Io ieri non ho visto un errore in occasione della rete che ha deciso la partita”.

Per il momento dunque, al Paolo Bonolis interista (il presentatore televisivo aveva detto settimana scorsa che spesso, a Torino, allorquando si gioca contro la Juventus possono capitare strane cose) hanno risposto Rabiot e Zibì Boniek.

Ah, ma il Bonolis ha riparlato su Radio Radio, ecco le sue dichiarazioni: “Brutta partita per entrambe. L’Inter ha giocato in modo speculativo, la Juventus ha attaccato senza tirare in porta. L’arbitro ha fatto caciara”

Stefano Mauri