La Juventus gioca, ma l’Inter vince con un doppio rigore che fa discutere

Quindi Paolo Bonolis (grande tifoso interista è il presentatore) ci aveva visto giusto: spesso a Torino, quando giocano Juve e Inter, capotano cose strane, con un Derby d’Italia che definire imprevedibile per il canovaccio proposto è riduttivo. Un episodio che ha fatto e non poco discutere durante la partita. Uno 0- 1 che lascia l’Inter ancora in corsa per la conquista dello Scudetto; nel momento più difficile della sua stagione la squadra di Inzaghi ha vinto allo Stadium portandosi a -3 da Milan e Napoli. La Juve, dall’altro lato, può definitivamente dire addio al sogno Scudetto (suggestione più che sogno) e anzi non deve dare per scontato il quarto posto: a sorpresa, la rivale numero uno è la Roma di Mourinho, squadra quinta in classifica che si trova a -5 e che a Genova contro la Samp ha conquistato il decimo risultato consecutivo.

La lunghissima striscia positiva della Juve s’è invece fermata coi nerazzurri. Ma la squadra di Allegri (ah quanto si è arrabbiato dopo il gol dell’Inter) ha giocato meglio, a tratti molto meglio degli avversari. Ha costruito occasioni da rete ha raffica, ha colpito due legni, ma alla fine ha perso per un rigore concesso solo dopo l’intervento del Var. E ripetuto solo dopo un’altra verifica e dopo un gol di Calhanoglu che era stato inizialmente annullato per fallo in attacco.

Già talvolta capitano cose strane a Torino e a questo giro hanno sorriso all’Inter e a Bonolis.

Stefano Mauri