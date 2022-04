Chiara Ferragni si mostra acqua e sapone: “Nessuno è perfetto”

(continua dopo la pubblicità)

Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto di mostrare quotidianamente, o quasi, scorci della loro normale ordinarietà, imperfezioni comprese

Fortunatamente, il peggio è passato per Fedez. Il 22 marzo il rapper ha subito un’operazione per una rara forma di tumore al pancreas, ora è a casa e condivide con i suoi follower il ritorno alla normalità. Momenti di gioia con Leone e Vittoria, per Federico la sua normalità è la sua famiglia.

Non lo ha mai lasciato la moglie Chiara Ferragni, che è tornata sui social anche per mostrare le ripercussioni fisiche che le hanno lasciato le preoccupazioni di questi giorni per il marito. “Nessuno è perfetto”, ecco il messaggio che l’influencer vuole lasciare ai suoi 26,7 milioni di follone, con dei video e delle foto dove si è mostrata senza filtri con la pelle segnata da uno sfogo.

Ah … la scelta di mostrasi, stavolta e talvolta, acqua e sapone, non è smania di apparire e far parlare di se a tutti i costi, ma condividere dei difetti per normalizzare appunto le imperfezioni.

