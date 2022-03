Roman Abramovich avvelenato, ma non in pericolo: “Sono stati gli estremisti russi”

(continua dopo la pubblicità)

Roman Abramovich, la conferma dell’avvelenamento da parte del suo portavoce. Non è in pericolo di vita. Stando ad un rapporto riservato sarebbero stati gli estremisti russi

Roman Abramovich, l’ex presidente del Chelsea, sarebbe stato avvelenato nel corso dei negoziati avvenuti al confine bielorusso. Una storia che riporta alla memoria l’inquietante vicenda dello 007 russo Aleksndr Litvinenko, assassinato con il polonio.

Aleksandr Dugin, l’ideologo di Putin: “Anche Biden è un criminale di guerra. Con Trump non sarebbe successo niente” – VIDEO

Il ruolo di Roman Abramovich

Roman Abramovich era stato voluto da Kiev per tentare la mediazione con Mosca. Di madre ucraina, lo stesso Volodymyr Zelensky aveva chiesto che l’oligarca ex presidente del Chelsea fosse escluso dalle sanzioni agli oligarchi.

Guerra in Ucraina e strage di Donetsk: “Giornalisti, non è che abbiamo un problema?” – GUARDA

La conferma dell’avvelenamento

Stando a quanto riportato dal Wall Street Journal e dal sito investigativo Bellingcat anche due funzionari ucraini sarebbero stati avvelenati, presentando sintomi come “occhi rossi e irritati”, tanto da perdere la vista per alcune ore, e “desquamazione della pelle sul viso e sulle mani”. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Ma se per i funzionari Kiev ha smentito la notizia, il portavoce del miliardario ha confermato tutto. La Bbc cita un rapporto riservato per il quale gli autori del gesto sarebbero estremisti russi.

Manuel Montero

