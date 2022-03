Emma Marrone: “Mi è scoppiato il cuore a guardare quel film…”

(continua dopo la pubblicità)

Emma Marrone, al suo secondo film, diretta da Stefano Chiantini, è davvero emozionata. Ecco cos’ha detto

Dopo aver recitato al cinema nel filmone Gli anni più belli di Gabriele Muccino e nella serie A casa tutti bene sempre di Muccino, Emma Marrone, cantante reduce da un Festival di Sanremo fantastico con la canzone Ogni Volta è Così, beh … la vedremo nuovamente al cinema nei panni di Teresa, la protagonista de Il Ritorno, il nuovo film di Stefano Chiantini.

Un ruolo che ha richiesto ad Emma una piccola trasformazione: il taglio dei capelli lunghi che ha sfoggiato anche alla finale dell’ultima edizione di X Factor, mentre sul palco sanremese dell’Ariston aveva già il nuovo taglio.

Ricordate? Fu stata la stessa cantante ad annunciare, nei mesi scorsi, l’inizio delle riprese del suo nuovo progetto attraverso i social, in particolare su Instagram, presentando il suo personaggio: “Lei è Teresa. È per lei che ho tagliato i miei capelli, per raccontarla in tutte le sue sfaccettature scendendo nel profondo di questa nuova donna che adesso fa parte di me. In bocca al lupo a tutti per questa nuova esperienza”.

Il nuovo film di Emma Marrone

Ebbene, nel frattempo, le riprese del lungometraggio sono terminate e l’artista salentina scrive: “Abbiamo visto il primo montaggio del film Il Ritorno. A me è scoppiato il cuore in mille pezzi. Cazzo che botta. Il regista Stefano Chiantini sembra un tipo strano, ma è bravo forte. Non vedo l’ora di farvelo vedere: Il Ritorno”.

Non vediamo l’ora di ammirarla sul grande schermo.

Stefano Mauri

