Fedez operato al San Raffaele di Milano, i fan e gli ammiratori vicini ai Ferragnez

Chiara Ferragni, moglie del cantante Fedez parla (via social) alla figlia: “Presto papà sarà a casa”

Martedì sera (22 marzo) Fedez è stato operato all’ospedale San Raffaele di Milano, anche se per il momento non è noto per cosa. Il rapper aveva spiegato, in una storia su Instagram che quella di martedì 22 marzo sarebbe stata una giornata importante per i suoi problemi di salute.

Aveva detto: “Domani per me sarà una giornata importante, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”.

Non mollare Fedez! Passerà la notte e tornerà il sole.

Ah … nel frattempo, la moglie del cantante Chiara Ferragni, via social aveva postato una fotografia della figlia, con la seguente motivazione: “Buon compleanno Vittoria. Abbiamo scattato queste foto domenica, con qualche giorno in anticipo, perché sapevamo che oggi (martedì 22 marzo) papà sarebbe stato in ospedale. Ma sarà presto a casa. Ti amo patata.”

