Ilary Blasi: “La crisi con Francesco Totti? Tutto inventato e montato dal web e dai social”

Ilary Blasi, conduttrice dell’Isola dei Famosi, smentisce di vivere da separata in casa col marito: “Ecco la verità”

Ilary Blasi ospite a “Verissimo”, dall’amica e collega Silvia Toffanin, ha parlato per la prima volta in tv della notizia della sua separazione, in casa, con Totti.

Ecco qualche passaggio: “L’unica crisi Francesco l’ha avuta quando ha smesso di giocare. È stato un momento delicato, molto personale, che per forza di cose si è riversato anche un pochino sulla coppia. Era normale, me l’aspettavo. È chiaro che non si è mai pronti ma un po’ in quel caso lo ero”.

E riguardo gli articoli di giornali su un ipotetico tradimento e separazione della coppia, la conduttrice dell’Isola dei Famosi col botto di ascolti) (partenza così ha parlato: “Oggi purtroppo si dà molta importanza ai social e credo infatti che sia partito tutto da lì. Mi hanno accusata di non aver pubblicato nessuna foto per il compleanno di mio marito, anche se in quei giorni eravamo tutti insieme a Parigi. Questo per dire che i social li uso come dico io, non seguo nessun vademecum”.

E sulla domanda della Toffanin di come hanno reagito lei e Francesco ai rumors, Ilary ha replicato nel seguente modo: “Siamo pronti ad affrontare la prossima tempesta mediatica che ci sarà, magari tra un anno, due o tre”.

Stefano Mauri