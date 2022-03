Chiara Ferragni, la dolcissima dedica al compagno ammalato: “Ti amiamo più che mai”

(continua dopo la pubblicità)

In occasione della Festa del Papà e del compleanno del figlio Leone, Chiara Ferragni dedica parole d’amore al suo Fedez, che ha rivelato di essere malato

Tutto sembrava filare liscio e benissimo per il clan dei Ferragnez: Chiara Ferragni da Cremona sempre più Influencer in grado di dettare mode e tendenza nel mondo, la sorella Valentina sulle sue orme e Francesca, l’unica Ferragni che porta avanti il lavoro di dentista del padre: in dolce attesa e prossima alle nozze. Senza dimenticare la mamma, Marina Di Guardo: scrittrice lanciatissima e Fedez alle prese, forse, con un nuovo disco da lanciare l’estate prossima.

Già andava tutto bene, poi l’annuncio in lacrime (GUARDA), postato via social proprio da Fedez, col quale il cantante annuncia di essere malato e di aver bisogno di un periodo importante di cure.

Immediata la vicinanza della moglie, che gli ha dedicato il seguente post:

“Lui, l’amore della mia vita Fedez ha bisogno di un supporto in più in questi giorni. Ti amiamo più che mai, amore mio, e presto starai bene, sempre circondato dall’amore di tutta la tua famiglia, dei tuoi amici e delle persone che ti amano così tanto molto”.

Non solo, l’imprenditrice digitale ha anche postato una serie di scatti che la immortalano insieme alla sua dolce metà nelle Stories.

In pochi istanti il post è stato riempito di auguri da parte degli amici della coppia: da Mara Venier a Levante fino ad Antonella Clerici e Chiara Biasi. Numerosi anche i messaggi di fan e follower. E’ proprio vero: le prove della vita non finiscono mai e arrivano, talvolta, senza preavviso. Forza Fedez: non mollare!

Dulcis in fundo: sabato scorso, in occasione del compleanno del primogenito Leone, Chiara e Fedez, in questi giorni preoccupati hanno postato una bella foto mentre festeggiano i 4 anni del figlio e la Festa del Papà.

Stefano Mauri