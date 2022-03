Evra, ex Juve, sta con mister Allegri: “Fa miracoli con la rosa che si trova”

(continua dopo la pubblicità)

Patrice Evra commenta l’eliminazione europea della Juventus: “Sbagliare quattro occasioni così nette in Champions lo paghi, questa è la Champions”. E scagiona Allegri

Ma è davvero solo colpa di Donnarumma se il Psg in Champions è stato eliminato? – GUARDA

Allegri scagionato da uno che di Juve sa qualcosa. Ex calciatore, juventino dentro a modo suo, opinionista e, soprattutto, più stravolto lui per l’eliminazione, l’ennesima ai quarti, della Vecchia Signora (Ko a Torino pesante per 3 a 0 contro il Villareal) dalla Champions League che certi calciatori in campo, Patrice Evra ha commentato l’eliminazione europea della Juventus ai microfoni di Prime Video così:

“Nel calcio c’è una cosa che è fondamentale, la differenza tra agire e reagire. Sbagliare quattro occasioni così nette in Champions lo paghi, questa è la Champions. Dopo è difficile recuperare quando vai sotto. La Juve non ha cercato di vincere questa partita. Nel primo tempo sì, ma nel secondo tempo…facevano cinque passaggi prima che ricevesse la palla Cuadrado. Sono veramente deluso dal volto che ha fatto vedere la Juve. Anche in campionato Max sta facendo miracoli perchè non c’è qualità, soprattutto a centrocampo. Noi avevamo Marchisio, Vidal, Pirlo… Oggi scusami, ma ad Arthur non ho visto fare un cambio di gioco, questo era importante oggi”.

Ma non è che la Juventus ha già scaricato il fantasista (sempre fuori) Dybala? – GUARDA

(continua dopo la pubblicità)

Giovanni Sartori, grande scopritore di talenti, verso l’addio all’Atalanta all’Americana? – GUARDA

Sempre sulle frequenze di Amazon, mister Max Allegri aveva invece parlato nel seguente modo:

“Credo che per 75 minuti la squadra ha fatto bene, nel secondo tempo loro si son messi dentro. Purtroppo nel calcio esistono anche queste cose, in Champions purtroppo succede. Non devo rimproverare nulla ai ragazzi, perché hanno fatto una bella partita. Faccio i complimenti ad Emery: la squadra ha fatto una bella partita, il calcio è anche questo.”

E adesso? Urge rifondare centrocampo e difesa, reparti molto indeboliti da quattro anni a questa parte, da quando cioè è stato allontanato l’ex direttore generale, oggi Deus Ex machina dell’Inter, Marotta. Questo però è un altro discorso, ma pensandoci bene, il lento, ma inarrestabile, impoverimento tecnico della Juve è iniziato proprio lì.

Cassano: “Morata meglio di Vlahovic, ma fa il terzino. Con Allegri la Juve non giocherà mai bene” – GUARDA

Ah … con chi ce l’aveva Allegri da Livorno, al termine del match, perso malamente, col Villareal? Mah …

Stefano Mauri