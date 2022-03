Ucraina, la foto simbolo dei bambini in guerra è stata fatta prima dell’invasione

(continua dopo la pubblicità)

La bambina ucraina di 9 anni con in braccio il fucile non era di vedetta e non poteva uccidere nessuno. Lo rivela il padre, Oleksii Kyryschenko, che della foto dice: “L’ho scattata prima della guerra, lei non sa sparare”

La foto della bambina ucraina con lecca lecca e fucile fotografata in posa come se fosse in attesa di vedere arrivare il nemico è stata scattata due giorni prima della guerra.

L’immagine era diventata virale dopo essere stata postata su Twitter dall’ex presidente del Consiglio europeo Donald Tusk con la didascalia: «Ora spiegate a lei che sanzioni più pesanti sarebbero troppo costose per l’Europa».

Fucile scarico

In realtà, come spiega il padre, Oleksii Kyryschenko, fotografo amatoriale: «Il fucile è mio, e ovviamente è scarico. Gliel’ho messo io in mano, non sa sparare, ha nove anni. Sono un fotografo per hobby, ho fatto diversi corsi. Ho tre figli, una è lei».

Due giorni prima

Ma non basta. Al Corriere della Sera aggiunge che la foto è stata scattata «due giorni prima. Il 22 febbraio. La tensione che avevamo era già alle stelle. L’intelligence, l’Occidente, ci spiegavano che ci sarebbe stata una guerra inevitabile. Nessuno di noi ci credeva. Anche perché le vere sanzioni verso la Russia sono partite dopo un bel po’. C’è stato un picnic in quei giorni per il mio compleanno. Siamo andati nel bosco a fare un picnic, tutti e cinque. C’era il sole. Mi sono sdraiato sull’erba e guardando il cielo mi sono detto: e se questo fosse l’ultimo giorno di pace?».

Le critiche

Ed ecco l’idea: «Quasi tutti hanno da ridire sul fatto che una bambina aveva un fucile in mano. Capisco. Ma io volevo mostrare come sarebbe potuto diventare, a breve, il nostro Paese in guerra».

