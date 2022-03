Gigi D’Agostino, il dj e il dramma della malattia: “Le mie condizioni non migliorano”

(continua dopo la pubblicità)

Gigi D’Agostino, la malattia non gli dà pace. Ecco cosa racconta in un forum dei suoi ammiratori

Gigi D’Agostino non migliora. Il dj aveva raccontato di essere seriamente malato lo scorso dicembre, pur non rivelando la natura della sua patologia: «Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo… È un dolore costante… non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole… ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo….».

Il deambulatore

Il mese successivo aveva postato un’immagine in cui era quasi irriconoscibile, con cappellino di lana, occhialini e maglietta nera, camminava aiutandosi con un deambulatore.

Come sta oggi Gigi D’Agostino

Ora, in un forum dei suoi ammiratori, aggiorna i fan del proprio stato di salute: «Le mie condizioni purtroppo non sono migliorate… Però sono contento perché non ci sono stati peggioramenti… Voglio pensare che sia un buon segno… Certo la sofferenza consuma… Ed è terribile quasi adeguarsi alle urla e ai pianti di dolore… Ma il mio pensiero, anche nei momenti più bui, è rivolto al giorno che inizierò a sentire le prime tracce di sollievo… Voglio credere che andrà così… Grazie per tutto l’affetto e la forza… Non potete immaginare nemmeno quanto mi aiutate… L’amore fa tantissimo…»

