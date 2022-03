Mister Allegri: “Col Villareal in Champions sarà dura. Scudetto discorso chiuso per noi”

(continua dopo la pubblicità)

Dopo l’ennesima vittoria in campionato: 3 a 1 a Genova sulla molle Sampdoria di mister Giampaolo (panchina a rischio?),ecco come la pensa Max Allegri

Dopo l’ennesima vittoria in campionato: 3 a 1 a Genova sulla molle Sampdoria di mister Giampaolo (panchina a rischio?), alla vigilia del big match di ritorno in Champions League col Villareal, Max Allegri, trainer della Juventus, così ha parlato ai media:

“Non cambia assolutamente niente perchè siamo lontani da quelle che sono davanti. Era importante vincere per consolidarsi e prepararci alla gara di mercoledì che è una gara difficile.

Giovanni Sartori, grande scopritore di talenti, verso l’addio all’Atalanta all’Americana? – GUARDA

Morata? Tecnicamente è un giocatore straordinario. Si è messo a disposizione, si è sacrificato. Però è stato sempre criticato. Quando gira per il campo è più imprevedibile e difficile da marcare.

Novità dall’infermeria? Novità non lo so. Vediamo domani come stanno Chiellini e Dybala. Vediamo Bonucci. Oggi Alex Sandro ha messo minuti nelle gambe.

(continua dopo la pubblicità)

Non mi aspettavo di più. Mi aspettavo una partita da vincere. Ci sono gare come oggi che si va in vantaggio, si chiudono gli spazi, dovevamo fare il 3-0. Szczesny è stato bravo a parare il rigore. La prestazione della squadra è stata buona.

Dobbiamo fare risultati, cercare di consolidare il quarto posto e cercare di far bene questo finale di stagione. Siamo al quarto posto, lottiamo per raggiungere il quarto di Champions e la Coppa Italia. Abbiamo 50 giorni belli ma per farlo dobbiamo arrivare ai quarti di Champions e in finale di Coppa Italia”.

Ma è davvero solo colpa di Donnarumma se il Psg in Champions è stato eliminato? – GUARDA

Arthur?

Sta crescendo. Arrivava da sei mesi di inattività. Più giocano insieme più si conosco ed è più facile che si trovino.

Cassano: “Morata meglio di Vlahovic, ma fa il terzino. Con Allegri la Juve non giocherà mai bene” – GUARDA

Ma non è che la Juventus ha già scaricato il fantasista (sempre fuori) Dybala? – GUARDA

Kean?

C’è sempre nei momenti importanti. Deve migliorare in alcune situazioni tecniche. Sono molto contento di quello che sta facendo.

(continua dopo la pubblicità)

Così parlò Allegri, e in Champions urge passare il turno.

Stefano Mauri