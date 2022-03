Nicolò Fagioli, il gioiello della Cremonese Champagne (e della Juventus) da serie… A

(continua dopo la pubblicità)

Nicolò Fagioli è cresciuto nel settore giovanile bianconero ed è ancora di proprietà del club. Allegri disse di lui: “E’ un piacere vederlo giocare al calcio”

Nella Cremonese da sogno e da serie A di mister (merita la Panchina d’Oro) Fabio Pecchia, c’è un pezzo, pregiato, di Juventus che sta facendo gioire tanti anche a Torino. Uno dei protagonisti dei grigiorossi, che con la vittoria sul Brescia, in un derby infuocato, hanno momentaneamente raggiunto il primo posto in classifica, è infatti Nicolò Fagioli, centrocampista cresciuto nel settore giovanile bianconero e ancora di proprietà del club del presidente Andrea Agnelli.

Particolare non indifferente, anni fa, il trainer juventino Massimiliano Allegri, così parlò del gioiello bianconero – grigiorosso: “E’ un piacere vedere Nicolò giocare al calcio, ha i tempi del giuoco dentro”. Qualità nelle giocate e capacità di essere decisivo nei momenti che più contano in più ruoli del centrocampo, giostrando da tuttocampista: queste le doti del Fagioli cha hanno convinto fin da subito la Cremonese a puntare su di lui.

La scelta (della Juve) di mandarlo in prestito in Serie B è stata maturata la scorsa estate, per permettergli di fare esperienza, dopo la precedente stagione tra Prima Squadra e Under 23 e, ehm… per limare anche qualche piccolo problema caratteriale, qualche fisiologica esuberanza.

L’idea dei bianconeri per il futuro è, intanto, rinnovare il contratto in scadenza 2023 e vedere Fagioli all’opera in Serie A la prossima stagione. Più facilmente con un nuovo prestito, anziché subito con la maglia della Juve addosso. Questo per non mettere fretta al talento, per dargli ulteriore tempo e sereno spazio per maturare ed esprimersi senza troppe pressioni.

Detto ciò, se come sembra la Cremo conquisterà la promozione in Serie A, Nicolò Fagioli potrebbe pure restare alla Cremonese, in caso contrario: Sassuolo, Lazio (non scordiamo che a Roma, nelle file laziali milita Milinkovic Savic che ad Allegri intriga un sacco), Atalanta (a Bergamo gioca bene un certo Koopmeniners) e Sampdoria potrebbero rappresentare, tra prestito o addirittura cessione (con Fagioli che in tal caso fungerebbe da parziale contropartita), scenari intriganti.

Stefano Mauri