I Ferragnez? Hanno vissuto da protagonisti la settima della Moda a Parigi e sono riusciti a stare anche insieme

Grandioso a casa dei cugini francesi verrebbe da dire. E … “The Ferragnez in Paris” ha titolato nelle scorse ore Chiara Ferragni una delle tantissime foto, piazzate sui social, che hanno raccontato, raccontano e racconteranno i giorni della coppia a Parigi insieme ai figli Vittoria e Leo. Chiara Ferragni e Fedez, infatti nella capitale francese per via degli impegni dell’imprenditrice digitale – Influencer, durante la Paris Fashion Week, mentre Chiara da Cremona esìbiva look sempre più cool per assistere alle varie sfilate nei front row, beh sono riusciti a ritagliarsi un po’ di tempo da passare insieme nella capitale francese e a Disneyland Paris.

Tra l’altro la Ferragni, con un post ad hoc, via Instagram ha ringraziato, per la meravigliosa ospitalità l’albergo “Plaza Athenee”, location meravigliosa, giustamente e meritatamente menzionata, dalla frizzante professionista cremonese, in varie occasioni.

Ah … pure Valentina, la sorella (di Chiara Ferragni) era in Francia coi Ferragnez per lavoro, e più volte si è fatta fotografare con l’illustre parente diretta per promuovere un abito, un look o un accessorio.

Curioso, a margine di tutto ciò, che proprio in questi giorni sereni, tranquilli, di lavoro e benessere familiare, via web, le voci di una presunta crisi, o di presunti tradimenti tra Chiara e Fedez siano tornati a circolare con insistenza.

Ah come sono invidiati, seguiti, applauditi, chiacchierati e discussi i Ferragnez, no?

Stefano Mauri