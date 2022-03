Chiuso in anticipo il programma televisivo di Elisabetta Canalis? Ma non è solo colpa sua

(continua dopo la pubblicità)

Pare che il programma condotto dalla splendida Elisabetta Canalis: “Vite da copertina” su Tv8, sia stato chiuso in anticipo…

Sostiene Leggo.it, sussurro poi ribattuto da Dagospia, che il programma condotto dalla splendida, meravigliosa, in gran forma, Elisabetta Canalis: “Vite da copertina” su Tv8, sia stato chiuso in anticipo.

Formalmente, l’ultima puntata del format, andata in onda lo scorso venerdì 18 febbraio, è stata seguita da poco più di 70mila spettatori, pari all’1.2% di share. Nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata né da parte della rete ne da parte dell’ex Velina di Striscia la notizia. Dunque, la prima conduzione in solitaria per la showgirl non è stata un successo.

Anche se, va precisato, il format non ha mai brillato negli ascolti tv pure nelle precedenti edizioni, con altre protagoniste . Perché quindi prendersela con Elisabetta quando pure altre conduttrici sono andate maluccio?

Cosà farà ora Elisabetta Canalis?

Ad oggi non si conoscono altri impegni per la Canalis, vista di recente come presentatrice di una puntata de Le Iene e come testimonial dello spot Liguria al Festival di Sanremo 2022. Di sicuro il suo sogno è chiaro: la 43enne vuole tornare a vivere e lavorare in Italia in pianta stabile.

Ma per ora la soubrette continua a dividersi tra il Belpaese e gli Stati Uniti per amore del marito Brian Perri, stimato chirurgo ortopedico. Il medico ha promesso alla moglie che appena sarà possibile il trasferimento sarà effettivo.

Programma ad hoc

Con grande gioia anche della piccola Skyler Eva, che all’età di 6 anni parla già correttamente l’italiano. Insomma, forse, con tutto il rispetto per “Vite da copertina”, la Canalis meriterebbe un programma ad hoc e un pochino più appetibile, magari dai contenuti musicali, ove dire la sua e dimostrare di saper fare televisione, no?

Stefano Mauri