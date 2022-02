Chiara Ferragni illumina la Fashion Week di Milano come solo lei sa fare

(continua dopo la pubblicità)

Premiata e premiante azienda (svizzera) di orologi che fanno lusso e tendenza ovunque, Hublot ha quindi aperto la sua nuova casa milanese in via Verri 7, nel cuore pulsante, nel centro del quadrilatero della moda. Gestita dallo specialista italiano Pisa Orologeria, la boutique, suddivisa su due piani, è stata battezzata da una madrina d’eccezione, Chiara Ferragni, ambasciatrice globale, Brand Ambassador della maison che, insieme al CEO del brand, Ricardo Guadalupe, ha tagliato il nastro in occasione dell’opening party tenutosi giovedì 24 febbraio. Tra i terribili venti di guerra che arrivano dal conflitto in Ucraina e la pandemia che finalmente, abbassa la presa, la Fashion Week meneghina pillola di eventi e appuntamenti che profumano di ripartenza e business, fa sempre registrare novità attrattive lungimiranti. Ed è giusto sia così.

Un evento esclusivo quello di Hublot, a cui hanno preso parte un centinaio di invitati, ospitati nelle imponenti sale degli East End Studios, una ex fabbrica di aerei dell’inizio del ventesimo secolo dove hanno potuto assaporare una cena di gala Made in Da Vittorio, famoso ristorante italiano (bergamasco) con 3 stelle Michelin.

Ad animare la serata, momenti di spettacolo e una performance da brividi degli artisti Mahmood e Blanco.

E a questo straordinario, illuminante evento non poteva mancare l’Influencer Chiara Ferragni da Cremona, ragazza in gamba che, alla faccia di quanti la criticano tanto per fare, col suo lavoro riesce a far risaltare con lei e la sua bellezza densa, ciò che rappresenta. Ah… a lei e a sua sorella Valentina, il “New York Times” ha dedicato un richiamo in prima pagina definendole le “Kardashian italiane”. Ecco un brevissimo stralcio del pezzo: “Le sorelle hanno già milioni di seguaci e un reality show in tv. Ora stanno costruendo il loro impero nella moda”. Così ha scritto il prestigioso giornale statunitense, ripercorrendo la parabola delle sorelle Influencer dagli inizi di Chiara come blogger di “Blonde Salad” alla consacrazione, lo scorso ottobre sulle pagine di “Vogue Italia”.

Stefano Mauri