Una maledizione dietro la crisetta dell’Inter? Il direttore Marotta però ha altre tesi

Sostiene il sito molto informato sui fatti Dagospia, che dietro la crisi di risultati dell’Inter (5 punti nelle ultime 5 giornate di campionato) potrebbe esserci la sindrome di Daria Nicoli, la giornalista dell’ufficio stampa della Beneamata, molto vicino all’ad Marotta, cacciata via dopo 13 anni di onorato servizio.

Da quando l’hanno mandata via (pare per decisione di un uomo molto vicino a Zhang) l’Inter non ne ha più imbroccata mezza. Ha perso con il Milan, con il Liverpool e il Sassuolo e pareggiato con il Napoli. Nei corridoi di Appiano già aleggia il fantasma di Bela Guttmann, il leggendario allenatore ungherese che dopo aver portato il Benfica sul tetto d’Europa, se ne andò lanciando il più ferale degli anatemi sportivi: “D’ora in avanti il Benfica non vincerà più una coppa internazionale, per almeno 100 anni”. Si può parlare di sindrome Nicoli all’Inter? Alla Pinetina già fanno gli scongiuri…

Così (ma perchè hanno licenziato la Nicoli?) quindi riporta lo spazio web, fonte per molti, ideata da Roberto D’Agostino. A margine della conferenza stampa legata al rinnovo col playmaker Brozovic, proprio Marotta invece, ai giornalisti presenti ha dato le seguenti dichiarazioni:

“E’ un momento particolare in cui bisogna essere consapevoli di soffrire. Stiamo soffrendo ma dobbiamo avere la forza nel continuare con la fiducia accreditata dal percorso che abbiamo fatto fin qui. Abbiamo una partita in meno, abbiamo vinto una Supercoppa e abbiamo mostrato un gioco spettacolare da squadra. Non vogliamo coltivare la cultura dell’alibi, sapevamo però che gennaio e febbraio erano i mesi più difficili vista la concomitanza degli impegni. Abbiamo disputato 9 partite con squadre di alto livello, ma non è un’alibi. Vogliamo affrontare il resto del campionato da protagonisti, dobbiamo lavorare e avere fiducia in noi stessi. Questa stagione ce la giochiamo nell’ultimo chilometro”.

Questi i pensieri del Marotta, calciofilo coi baffi.

Stefano Mauri