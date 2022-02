Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021: “Un’ipocrisia dire che la bellezza non conta”

(continua dopo la pubblicità)

Miss Italia (manifestazione di bellezza che meriterebbe le vecchie attenzioni mediatiche di un tempo) quest’ anno viene “orgogliosamente”, come dice lei stessa, da Scampia. Ed è una che non usa tante ipocrisie e non le manda a dire. Ha il volto di una bellissima ragazza di 20 anni: Zeudi Di Palma, ma anche di tutti coloro che non si rassegnano, che combattono per far tornare dignità e legalità nella loro terra, la Campania. “Una terra bellissima”, ha sottolineato la studentessa di sociologia (e ribadisce spesso) che certo non ha avuto vita facile ma non si è mai arresa, presidente di un’associazione che opera nel sociale per aiutare i giovani del territorio a realizzare sogni e talenti. E adesso a Scampia per lei è tempo di festeggiamenti. Intervistata dai media nazionalpopolari dopo la meritata vittoria al massimo concorso di bellezza italico, a precisa domanda, così poi ripresa da Dagospia ha risposto al giornalista del quotidiano La Stampa:

Sai che ci sono state tante polemiche sul concorso, che la Rai non lo ha più voluto per paura che fosse poco inclusivo e femminista?

“E perché? Lo trovo assurdo, tante ragazze sono diventate famose, hanno lavorato nel cinema, in tv, partendo da Miss Italia. E’ un’ipocrisia dire che la bellezza non conta o non esiste. Altro è discriminare in base alla bellezza o offendere. Tutte siamo belle a modo nostro”.

Raccontaci la tua Scampia.

“Ci sono tante persone, tanti giovani, la maggioranza bravissimi, coraggiosi e che non c’entrano niente con la malavita ma devono vergognarsi di dire che sono di Scampia perché ormai è diventato un marchio. Noi siamo cresciuti in una casa popolare con pochissimi mezzi, ma io e i miei fratelli abbiamo studiato. Mio fratello Giuseppe ha 23 anni e si deve diplomare in flauto al conservatorio a Napoli dove studia anche ingegneria informatica. Mia sorella Asia studia Belle Arti, io Sociologia. Anche noi siamo Scampia. Lo Stato deve dare di più ai giovani perché sono loro il futuro di questo territorio”.

Così parlò Miss Italia 2021, la quale poi, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha parlato di sé raccontando, tra le altre cose, quali siano, a suo avviso, il calciatore e l’uomo più bello d’Italia e a quale donna si ispira.

“Se potesse scegliere chi preferirebbe essere tra Chiara Ferragni e Greta Thunberg? La Ferragni

Stefano Mauri