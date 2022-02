George Clooney, vita e segreti di una star di Hollywood

(continua dopo la pubblicità)

Il ruolo nell’Onu, la battaglia per la risoluzione del conflitto in Darfur, il maiale che gli salvò la vita svegliandolo prima di un terremoto: tutto ciò che forse non sapete di George Clooney

Michelle Pfeiffer, la vera storia di un’icona di Hollywood – GUARDA

George Clooney, nato il 6 maggio 1961 a Lexington, nello stato americano del Kentucky, è un attore, scrittore, produttore, regista e attivista, che ha ricevuto una montagna di riconoscimenti, tra cui tre Golden Globe per il suo lavoro come attore e due Academy Awards, uno per la recitazione e l’altro per la produzione. Dopo una lunga gavetta, conosce fama e successo grazie al ruolo del pediatra Douglas “Doug” Ross nella serie televisiva “E.R. – Medici in prima linea”, interpretata dal 1994 al 1999.

Degli stessi anni sono i primi ruoli cinematografici da protagonista in film come “Batman & Robin” (1997) e “Out of Sight” (1998), che segna l’inizio di una lunga collaborazione con il regista Steven Soderbergh. Nel 2001, la sua fama dilaga con l’uscita del suo più grande successo commerciale, “Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco”, il primo film di una redditizia trilogia.

(continua dopo la pubblicità)

(continua dopo la pubblicità)

La vera storia di Nicole Kidman – GUARDA

L’amore per l’Italia

Clooney è un leader nato, con una energia e una determinazione straordinarie e non permette a niente e nessuno di ostacolarlo una volta che è impegnato in un suo progetto. George ha bisogno di sentirsi al comando di importanti imprese, ma non rifiuta piccoli ruoli di supporto. Da dire, che George è eccezionalmente creativo e originale e il suo approccio ai problemi è unico e ha il coraggio di allontanarsi dai sentieri battuti. Deve però guardarsi dal tenere un comportamento troppo zelante, e controllare rabbia e aggressività. Il suo temperamento impetuoso può mettere in pericolo i suoi rapporti con gli altri attori del cast. Può arrivare a irritarsi e persino diventare prepotente quando le cose che contano non vanno per il verso giusto. Inoltre, il suo egoismo è sempre in agguato, così come la presunzione e l’eccessiva preoccupazione per l’apparire.

Trenta star di Hollywood al loro esordio: sapresti riconoscerle? – GUARDA

Ricordi La casa nella prateria? Ecco la vera storia degli Ingalls, tra fiction e realtà – GUARDA

Clooney è stato nominato una delle 100 persone più influenti dalla rivista “Time” per quattro anni consecutivi, dal 2006 al 2009, e per due volte è stato nominato l’Uomo vivente più sexy, dalla rivista “People”. Politicamente si definisce liberale, è un sostenitore del Partito Democratico statunitense, e in particolare ha sostenuto con forza la campagna elettorale di Barack Obama.

Che fine hanno fatto le dive delle telenovelas? – GUARDA

Ha vissuto per 18 anni con un maiale domestico di nome Max, del peso di 130 chili, che la mattina del 16 gennaio 1994 gli salvò la vita svegliandolo poco prima di un terremoto. Anche se vive a Los Angeles – in una casa di oltre 680 metri quadrati nel quartiere Studio City – una vacanza sul lago di Como lo affascina al punto tale da fargli acquistare una villa del XVIII secolo, chiamata Villa Oleandra, a Laglio. In seguito, diventa cittadino onorario del piccolo paese lacustre e aderisce anche al comitato per la difesa dell’integrità delle rive del lago, attorno al quale ora possiede in tutto quattro ville nella zona.

BOB CRANE, UN DELITTO IRRISOLTO DA “GLI EROI DI HOGAN” – GUARDA

Che fine hanno fatto i Jefferson? – GUARDA

Tra pubblico e privato

Dopo una relazione con l’attrice Kelly Preston – ex di John Travolta –, tra il 1989 e il 1993 è stato sposato con l’attrice Talia Balsam e, dopo il divorzio, ha dichiarato che non si sarebbe mai più risposato. Il suo status di scapolo incallito non gli impedisce di avere relazioni – anche della durata di diversi anni – con modelle, showgirl e wrestler, tra cui l’italiana Elisabetta Canalis. Nell’aprile 2014 si fidanza con l’avvocato Amal Alamuddin che sposa poi a Venezia, il 27 settembre 2014. Il 6 giugno 2017 i due sono diventati genitori di due gemelli: Ella e Alexander Clooney.

Tv Nostalgia/ Tutti i segreti del dottor Sloan e di “Detective in corsia” – GUARDA

La vera storia dello Zio Fester, da bimbo prodigio con Chaplin alla famiglia Addams – GUARDA

Clooney è anche noto per il suo attivismo sociale, e dal 2008 è uno dei Messaggeri di Pace delle Nazioni Unite. Il lavoro umanitario di Clooney si estende al tentativo di risoluzione per il conflitto del Darfur, alla raccolta di fondi per il terremoto di Haiti del 2010, fino all’aiuto per le vittime dello tsunami del 2004 e dell’11 settembre 2001. Nel 2020 ha devoluto oltre un milione di dollari del suo patrimonio personale a organizzazioni mediche e sociali impegnate a fronteggiare l’emergenza pandemica Covid-19 e le sue conseguenze sulla popolazione, come impoverimento e necessità di maggior assistenza. Nella primavera 2021, la famiglia Clooney ha promosso un’iniziativa per raccogliere fondi per la fondazione Clooney, che si occupa di giustizia sociale e diritti umani in giro per il mondo.

Che fine hanno fatto i protagonisti delle serie tv anni 80? Trovi tutto nel libro Telefilm Maledetti – GUARDA

LA VERA STORIA DI FONZIE – GUARDA

Primo Terzi per Cronaca Vera