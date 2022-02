Chiara Ferragni e Arcigay Milano insieme per il progetto Love Fiercely sull’amore libero

(continua dopo la pubblicità)

Chiara Ferragni, Influencer cremonese sempre sul pezzo, in un’intervista concessa al periodico Vanity Fair e con un post (più video) via Instagram, così ha spiegato il suo concetto di amore senza barriere e senza distinzioni al centro del progetto che ha scelto di condividere insieme ad Arcigay Milano.

“Ho a lungo pensato a cosa scrivere e come scriverlo per non essere fraintesa e non permettere di strumentalizzare il messaggio di amore in cui credo da sempre e con cui oggi voglio fare un passo ulteriore, personale e concreto. Love Fiercely per me non è solo il motto del mio percorso di essere umano, ma un credo da condividere con tutti e un ideale per il quale battersi. Amare con fierezza, amare come vuoi e chi vuoi è il significato di tutto quello che ha spinto le mie scelte, sempre, tutto quello in cui ho sempre creduto, tutto quello che oggi mi permette di essere la persona innamorata della mia vita e di chi la popola. Con la campagna Love Fiercely che ho voluto in supporto di Arcigay Milano oggi voglio dire a tutti di amare se stessi prima di tutto, perché solo così ci si sente liberi di amare come e chi si vuole. Io nella mia vita l’ho fatto, ho amato indipendentemente dal genere, senza farmi costringere dalle etichette che gli altri volevano darmi.

La mia storia spero possa essere di esempio per tutti, perché amare in maniera pura è sempre la scelta più giusta che ognuno di noi può fare. Grazie a questa iniziativa e a una mia donazione personale supporteremo il progetto Arcigay Milano e andremo nelle scuole di Milano e provincia per raccontare queste storie d’amore e sensibilizzare i giovanissimi sulle tematiche del bullismo. Adesso è il tuo turno, raccontami la tua storia di amore fiero, taggami e utilizza #LoveFiercely così io possa vederla”.

Così postò Chiara Ferragni da Cremona, imprenditrice digitale attenta pure al sociale.

