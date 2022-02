Rkomi sa tenere il palco e la scena con la sua musica e… aiutare il prossimo con la palestra

(continua dopo la pubblicità)

Tra gli artisti lombardi che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2022 c’era pure Mirko Manuele Martorana, meglio conosciuto con il nome d’arte Rkomi.

E il suo pezzo: “Inossidabile”, all’Ariston non è passato inosservato: ha stoffa il cantautore, reduce dal successone di Taxi Driver, album più venduto del 2021.

Ebbene, oltre al suo amore per la musica, il rapper milanese che ammira Vasco Rossi, beh ha un’altra grande passione: la Muay Thai, la boxe thailandese. Mirko ha raccontato di come la disciplina Thailandese gli abbia consentito di sviluppare quella mentalità necessaria ad affrontare tutte le sfide.

Nel pieno della prima ondata pandemica, Rkomi ha aperto inoltre una sua “palestra sociale” insieme al maestro Giacomo Bolgiana e altri tre ragazzi.

La palestra si trova nel quartiere Corvetto. Alla base di questa iniziativa, c’è l’idea di dare a tutte le persone che vogliono fare sport e in particolare ai ragazzi, così da portarli via dalla strada, la possibilità di potervi accedere. Per questo motivo la quota d’iscrizione ai corsi viene pagata in base al reddito e in modalità non assillanti.

Oltre ai locali per gli allentamenti, c’è una piccola cucina e una saletta con una Play-Station, giochi, fumetti e una piccola libreria così da dare un luogo di incontro a tutti i giovani che ne sentano la necessità. Chapeau a Rkomi quindi!

Stefano Mauri

