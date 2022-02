Chiara Ferragni indossava gli slip alla Fashion week parigina? Svelato il mistero…

(continua dopo la pubblicità)

Chiara Ferragni, Influencer, imprenditrice digitale: bella, brava, lanciata, sexy di Cremona, è partita per un viaggio di lavoro negli Stati Uniti, precisamente a New York, ma qualche settimana fa aveva fatto molto scalpore, per essersi fatta fotografare a Parigi, “vestita” solo di un paio di calze a rete. Ricordate?

Allora era ben evidente che non indossasse slip “tradizionali”. Ma come faceva? Non è scomodo? La risposta a queste domande le ha fornite la stessa Ferragni, su Instagram, (poi ripresa da Today.it) dove è molto attiva, anche con scatti e post “unposted”, ovvero che condivide con alcuni giorni o settimane di ritardo rispetto a quando sono stati realizzati. Tornando alle foto sexy, scattate durante la settimana della Fashion week parigina, quella ormai famosa del cappotto bianco firmato Schiapparelli ebbene l’occhio era impossibile che non cadeva lì…

Così come era impossibile, non pensare a … se indossasse, o meno, le mutandine, in un’altra posa: ripresa praticamente e in apparenza solo vestita di calze a rete, reggiseno e scarpe. Ma ecco svelato il trucco, poiché guardando bene pare si intraveda quello che sembra essere un copri-vagina. E fu così che si scoprì che la splendida Chiara Ferragni indossava, in pratica, delle quasi mutande. E la Ferragni, cremonese Rock, ebbene, non è l’unica ad apprezzare quello che viene chiamato “cerotto copri-vagina” che si attacca all’inguine. Tale opzione è infatti spesso utilizzata da modelle o vip che hanno scelto un abito con spacchi profondi: come ad esempio Bella Hadid a Cannes 2016, la Belen infarfallata di un vecchio Festival di Sanremo o le ballerine del Carnevale di Rio.

Stefano Mauri