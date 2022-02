L’intervista al Papa – Una versione alternativa

(continua dopo la pubblicità)

Questa è l’intervista integrale trasmessa ieri sera su Rai3.

O almeno quella che sarebbe potuta essere.

F.F: Buonasera, Santo Padre. Grazie per aver accettato di parlare con noi.

P: Sono le 17. Grazie a voi per avermi fatto cenare in Santa pace.

F.F: La domanda che tutti noi ci poniamo è questa: perché i bambini soffrono?

P: Questa è una domanda alla quale non so dare risposta.

F.F: Ah, Proprio niente?

P: No. Vuoto assoluto.

F.F: Benissimo. Ora, se Dio ha creato l’uomo a sua immagine e somiglianza, come mai c’è tanta cattiveria, le guerre, l’odio tra i popoli?

P: Dio ci ha creati e poi ci ha dato la libertà per fare quello che volevamo.

F.F: Quindi non ci ha PROPRIO creato a sua immagine e somiglianza.

P: Esteticamente un po’.

F.F: Capisco. Cosa si può dire dei poveri?

P: Che bisogna capire la sofferenza. Toccarla con mano.

F.F: A proposito di toccare…

P: Il vangelo.

F.F: Cosa?

P: La creazione.

F.F: No, intendevo, visto che nella chiesa c’è questa piaga del…

P: Il senso dell’umorismo.

F.F: Santo Padre, sta cercando di cambiare argomento?

P: Guardi. Se metto la mano così e quest’altra così, se la muovo sembra che si stacchi il pollice.

F.F: Toccare con mano…

P: Staccato. Attaccato. Staccato. Attaccato.

F.F: Ho capito. Cambio argomento. Che lavoro voleva fare da bambino?

P: Il Macellaio. Pensavo avesse un sacco di soldi. Poi ho avuto la vocazione.

F.F: E ha capito che così avrebbe fatto molti più soldi?

P: C’è un problema col collegamento.

F.F: Immagino. Santo Padre, lei guarda la televisione?

P: No. Ho fatto un voto.

F.F: Quindi è per puro caso che sia ospite alla mia trasmissione e non al Cantante Mascherato?

P: Si. E’ anche una coincidenza che io sia qui con lei quando non è in onda il Cantante mascherato.

F.F: L’hanno vista a comprare dischi. E’ un appassionato?

P: Non ho comprato dischi. Sono povero. Sono andato a benedire il negozio di dischi di certi amici.

F.F: Forse avrebbe dovuto benedire gli artisti che sono fermi da due anni.

P: A me piace Bach. Lui è morto.

F.F: Direi che possiamo concludere.

P: Questa è proprio una grande idea. Però vorrei poter chiedere una cosa.

F.F: Ci dica pure Santo Padre. Siamo a sua disposizione.

P: Pregate per me. Com’era quel film con De Sica?

F.F: Delicatissimo? Una cafonata?

P: No, non quello. Il padre intendo. C’era un indovino che mendicava e chiedeva 100 lire. Io vi chiedo 100 preghiere.”

F.F: Mi sembra una citazione un po’ tirata per i capelli.

P: Cento lire, cento preghiere. Cento lire, cento preghiere.

F.F: Si sente bene, sua santità?

P: Cento lire, cento preghiere.

F.F: Va beh. Io chiuderei perché deve arrivare Orietta Berti. Tra quattro ore. La salutiamo con grande affetto, se posso permettermi.

P: Giocate con i bambini, mi raccomando.

F.F: Beh, su quello siete dei professionisti.

P: Cento lire, cento preghiere.

F.F: Chiudete il collegamento. Che emozione! Quante risposte esaustive! Questa intervista resterà nella storia della televisione e mi farà fare un botto di share. Amadeus, tu Rovazzi ed io il Papa. Sai dove te lo puoi infilare l’Ariston? Vai, Filippa!

A. Rebatto

