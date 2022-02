I Jalisse tornano sulla loro esclusione dal Festival di Sanremo: “Ancora non capiamo il perchè”

(continua dopo la pubblicità)

Sì, giustamente (perché no?) siano ancora qua a parlare dei Jalisse, ospiti sabato scorso 5 febbraio a “Verissimo”, nello splendido salotto televisivo di Silvia Toffanin, appassionatamente hanno nuovamente raccontato la delusione per essere stati scartati ancora una volta da Sanremo: “Diverse volte ci siamo chiesti il perché di tutti questi ‘no’ ma stiamo ancora cercando di capire i motivi. Possiamo immaginare che ogni direttore artistico del Festival scelga il proprio cast e la sua linea artistica ma sono passati venticinque anni. Non riusciamo a capirlo”.

La coppia artistica, col brano “Fiumi di parole” trionfò a sorpresa nel 1997, ma dopo quel successo non ha mai più avuto la possibilità di tornare a esibirsi sul palco dell’Ariston: “Posso immaginare che la nostra vittoria all’epoca forse non sia andata giù a molti perché subito dopo siamo stati attaccati in diverse situazioni. Quest’anno sono stati selezionati venticinque cantanti e potevano sceglierne ventisei. Non volevamo prendere il posto di nessuno. Saremmo stati disposti anche ad arrivare ultimi”.

Già ma nelle vesti di ospiti, i Jalisse, a questo Festival, magari non direttamente in teatro, ma sulla nave sponsor (ospiti di Orietta Berti e Rovazzi), mah non potevano essere della partita?

(continua dopo la pubblicità)

E chissà se a breve, o meglio, nel medio periodo ripresenteranno una loro canzone per Sanremo 2023? Amadeus o chi per lui permettendo, ovviamente.

(continua dopo la pubblicità)

Stefano Mauri