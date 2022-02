Alvaro Morata alla Mandzukic? Mah… semplicemente è tornato a giocare alla Morata

(continua dopo la pubblicità)

Alvaro Morata, centravanti spagnolo della Juventus, protagonistadomenica scorsa di una prestazione di qualità, nel ruolo ‘alla Mandzukic’, contro l’Hellas Verona, ha parlato a JTv dopo il 2-0. “Posso dirmi contento della gara di oggi. abbiamo ritrovato quelle sensazioni e quella carica che ci erano un po’ mancate. Il Mister e la società mi hanno fatto sentire la loro fiducia e credo sia una cosa fondamentale, mi ha fatto molto piacere anche sentire l’affetto dei tifosi. Sono felice per i tre punti, per come abbiamo giocato e per la solidità che abbiamo mostrato oggi. Vlahovic? Sono contento del suo arrivo: è un grandissimo giocatore, sa fare tutto e ci troviamo bene”.

Nota a margine: Morata, durante la sua prima esperienza alla Juve, si era presentato giostrando proprio nel ruolo in cui è … tornato a giostrare lo scorso weekend. Allora l’allenatore era quel Massimiliano Allegri protagonista pure oggi.

Ed è stato proprio il Max da Livorno a bloccare, settimane fa, la cessione di Morata al Barcellona. La palla ora torna alla società, poiché il buon e bravo Alvaro, a Torino è in prestito dall’Atletico Madrid. E il prossimo mese di giugno, il Deus Ex Machina juventino Arrivabene e il direttore sportivo (in totale sintonia con Allegri) Cherubini, per strapparlo dal ritorno in Spagna, beh dovranno sborsare 35milioni di euro. Ah… magari pure la scorsa stagione Alvaro avrebbe giocato volentieri come contro il Verona, ma da quelle parti, ai tempi si aggirava Cr7!

Stefano Mauri

