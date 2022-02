Sanremo 2022, ecco chi supera il milione di visualizzazioni su Youtube (con sorpresa!)

(continua dopo la pubblicità)

A poche ore dalla finale di Sanremo 2022, ecco chi ha superato il milione di visualizzazioni. Se non c’è dubbio su chi gli utenti della Rete amino di più, non manca una clamorosa sorpresa

Abbiamo messo in fila il podio di Sanremo 2022 tenendo conto delle visualizzazioni di Youtube. Li mettiamo con la data della prima pubblicazione sul social, perché un giorno può certamente segnare la differenza. Ma non vi è alcun dubbio che Mahmood & Blanco abbiano stracciato la concorrenza, superando i 5 milioni di visite. Altresì non vi è dubbio che la più clamorosa sorpresa sia Ana Mena, penultima al termine della quarta giornata del Festival, ma addirittura quarta nella classifica di Youtube. Le visualizzazioni sono state consultate alle 14,40 di oggi.

CLASSIFICA CANTANTI SU YOUTUBE PER VISUALIZZAZIONI (OLTRE 1 MILIONE):

Mahmood & Blanco 5.329.860 1 feb Elisa 2.031.044 2 feb Irama 1.726.310 3 feb Ana Mena 1.273.635 1 feb Gianni Morandi 1.207.942 1 feb Emma 1.173.715 2 feb La Rappresentante di Lista 1.091.107 1 feb

