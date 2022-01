L’ex calciatore juventino Khedira: “Juventus ti mancano leader, soprattutto a centrocampo”

(continua dopo la pubblicità)

Il deludente pareggio (1 a 1) casalingo col Napoli, ecco ancora una volta ha evidenziato i grossi limiti tecnici (centrocampo da rifare e attacco da rivedere e costruire su Chiesa) e caratteriali della Juventus, squadra da rifondare, di mister Max Allegri. E domenica a Roma, contro i giallorossi allenati da Mourinho sarà tempo di un altro big match in chiave quarto posto e qualificazione in Champions League.

Intanto, l’ex pupillo di Allegri Sami Khedira (ah come servirebbe a questo centrocampo timido da rivedere) ha parlato del momento delicato vissuto dalla Juventus. L’ex centrocampista bianconero ha parlato con i giornalisti in collegamento con la FIFA in occasione dell’annuncio finale dei candidati ai Best Awards 2021: “Sono un tifoso bianconero e sono un po’ triste. Due o tre anni fa la Juve ha cambiato un po’ l’idea del calcio e dei giocatori, hanno sbagliato ma ora stanno cercando di recuperare. Non hanno giocato male ma non hanno segnato tanti gol e questo è il grande problema. Hanno perso Cristiano Ronaldo che ha segnato tanti gol per questa squadra. C’è una squadra completamente nuova, con giocatori giovani, senza tanta esperienza, manca equilibrio, credo non ci siano dei leader, tolti Chiellini e Bonucci, ma a centrocampo non ci sono. Con il Napoli ha giocato una buona partita però non è un problema di qualità ma di personalità e spero lo possano sistemare”.

Così parlò, ripreso da Tuttojuve.com Khedira. Già ma il direttore sportivo Cherubini riuscirà a piazzare gli esuberi Ramsey e Arthur e a portare a Torino un bomber e un playmaker di qualità? Impresa ardua: a gennaio è difficile fare calciomercato di spessore e … il bilancio chiede attenzione.

Stefano Mauri

