A Sanremo, con Tananai, tornerà l’autore e produttore cremasco Davide Simonetta

Quindi, dopo esser stato proclamato, meritatamente, tra i vincitori di Sanremo Giovani 2021 con la sua “Esagerata”, Tananai è entrato ufficialmente in gara tra i 25 Big del Festival di Sanremo 2022. Sul palco dell’Ariston presenterà per la prima volta il brano inedito intitolato “Sesso occasionale”, scritto da lui stesso in collaborazione con Davide Simonetta (autore e produttore ispiratissimo di Bagnolo Cremasco), Paolo Antonacci e Alessandro Raina.

Il suo vero nome è Alberto Cotta Ramusino, è nato nel 1995 e proviene da Cologno Monzese, comune della città metropolitana di Milano. Il nickname Tananai deriva dal nomignolo che gli avevano dato da bambino e sta per “piccola peste”.

Alberto muove i primi passi nella musica come produttore, divenendo conosciuto nella scena indie con il progetto Not For Us, con il quale pubblica nel 2017 il disco “To Discover and Forget”.

Oltre che sul palco di Sanremo Giovani dove ha portato il singolo “Esagerata”, Tananai si è fatto conoscere anche grazie alla recente collaborazione con Fedez. Insieme hanno realizzato il brano “Le madri degli altri”, contenuto nel nuovo

Ecco, dalle parole dello stesso cantante, due parole (rilasciate recentemente ai mass media) sulla genesi della Hit che lo ha visto protagonista a “Sanremo Giovani” e su cosa si aspetta dal Festival della Canzone Italiana 2022…

«E’ nato in maniera molto naturale in studio parlando con Paolo Antonacci e Davide Simonetta. Ci siamo raccontati le nostre storie in generale, varie ed eventuali. passate e future. Ho scelto di presentare a Sanremo Giovani questo brano perchè fondamentalmente riunisce due mondi che mi appartengono: quello un po’ più cantautorale e quelli che sono i miei background da producer di musica elettronica. Con “Sesso Occasionale”, a Sanremo Il traguardo per me sarebbe quello di raggiungere più persone possibili per poi incontrarle nei concerti, per suonare la mia musica e divertirci tutti quanti insieme”.

Stefano Mauri