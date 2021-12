Ariedo Braida: “Se il patron Arvedi non mi caccia resto a Cremona per sempre. Milan da scudetto”

(continua dopo la pubblicità)

Il direttore generale della Cremonese Ariedo Braida ha parlato ai microfoni e ai taccuini della Gazzetta dello Sport soffermandosi, ovviamente, sulla Cremo e sul Milan, vale a dire sul suo passato e sul suo presente: “A Cremona ho un patron che è una persona eccezionale e lo stesso vale per Pecchia, un allenatore che sta lavorando molto bene. L’obiettivo è arrivare ai play-off, sarebbe un passo importante per la nostra crescita. Io mi diverto sempre, il calcio resta la mia essenza. Se il presidente Cavalier Giovanni Arvedi mi tiene, resto qui a vita. Il mercato invernale? Non puoi fare scelte, fai con quello che riesci a trovare. La disponibilità vera la trovi d’estate, mentre a gennaio è complicato. A volte può andarti bene, ma il più delle volte no: si chiama “mercato di riparazione”, però non sempre si riesce a riparare. La Cremonese è la mia bella sfida e mi sono calato nella parte con umiltà.

Il mio ex team rossonero? Da quello che vedo, Maldini e il suo staff stanno lavorando molto bene. Nonostante le difficoltà che hanno, è un lavoro ottimo. Il Milan in questo momento è secondo, ma penso che senza le coppe vincerà il campionato. Tutti dicono Inter, io dico Milan. E non perché ci ho lavorato per una vita intera. Ha vissuto alti e bassi ultimamente, ma ripartirà. In passato, a un giocatore di cui non farò il nome, dissi queste parole: ‘Ricordati che qui sei un campione e amato dal tuo popolo. Altrove, ricomincerai da zero’. Sarebbe così anche per Kessie, io spero che resti. Fossi in lui rimarrei”. Pioli? Un allenatore equilibrato, che non va mai sopra le righe. Da quanto vedo ha ben salda in mano la situazione, gestisce tutto con intelligenza. E’ attento a tutti i particolari, gli do un voto estremamente positivo”.

Così parlò alla Gazza Ariedo Braida, direttore generale della Cremonese e calciofilo capace, appassionato. Il suo avvento alla Cremo, datato dicembre 2020, alla causa grigiorossa ha portato serenità, stabilità, esperienza, unita’ e … una classifica positiva vissuta da protagonisti assoluti.

Stefano Mauri