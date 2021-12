Pure Pago si è arrabbiato con Amadeus: “Al Festival di Sanremo vanno sempre e solo i soliti”

(continua dopo la pubblicità)

Quindi dopo i Jalisse e Arisa, pure il noto cantautore sardo, proprio mentre l’ex compagna Miriana Trevisan, in gran forma, impazza sulle reti Mediaset al Grande Fratello Vip, ha attaccato Amadeus per l’ennesima esclusione dalla gara festivaliera in cartello il prossimo mese di febbraio.

Sì perchè un altro no è arrivato per Pago il cui sogno è prendere parte alla kermesse più famosa d’Italia. La sua canzone presentata al Festival di Sanremo per salire sul Palco dell’Ariston tra un mese è stata bocciata e il cantante non ha nascosto la sua delusione quando, ad inizio dicembre, sono stati annunciati i Big in gara. “Non sono triste, sono abituato alle porte in faccia. Non si può dire che quelli del Festival non siano coerenti, molti sì sono sempre gli stessi, proprio come i no”. Questa la delusione di Pago, ancora oggi, forte manifestata nei giorni scorsi, in un’intervista a Nuovo Tv.

Ora Pacifico Settembre (Pago), in attesa esca il nuovo lavoro discografico si è autocandidato per l’Isola dei Famosi che verrà, ma una chance a Sanremo, nelle vesti di sopite, insieme ai Jalisse, forse la meriterebbe, no?

Intanto, mentre crescono le percentuali che danno i Maneskin all’Ariston come superospiti, secondo i bookmaker, Elisa, Mahmood con Blanco, Emma, Morandi e Sangiovanni sono i favoriti per la vittoria finale alla settantaduesima replica del Festival della Canzone Italiana. Andrà davvero così?

Stefano Mauri

