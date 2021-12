Mo ha da passà ‘a finanziaria – Il tampone è un’ipotesi – Morire a 2 anni per l’incendio dell’albero di Natale – Anche gli sceicchi divorziano – Gli Hub di Natale

(continua dopo la pubblicità)

Incendio in un abitazione in Sicilia, bimba di 2 anni muore nel rogo, probabile guasto elettrico, tragedia; ; divorzio milionario per il sultano , si ma lei è Haja di Giordania; ok super bonus nella manovra via il tetto ISEE per le villette; riaprono gli hub per tamponi, farmacie prese d’assalto; Draghi non si pronuncia e delega alle regioni decisioni su mascherine all’aperto; il Lazio verso l’obbligo di mascherine all’aperto; Il SOle24 ore primo si alla manovra come cambiano i bonus sulla casa?; tampone sotto l’albero e divieti di Capodanno, si ma quali?.

W L’ITALIA

Ascolta "22 Dicembre Radio Racconti Quotidiani" su Spreaker.

Che giornata sarà? Dal mondo delle notizie al mondo della scrittura con L’AUTORE DEL GIORNO SAMUEL BEKETT e i Radioracconti di SimonaTonini RobertoForti MauroBerto StefanoMauri

