La Juve pensa se e come rinforzarsi, la Georgina insensibile e la plusvalenze del Napoli

Madama Bianconera, all’ombra della Mole sta pensando se e come rinforzarsi all’imminente campagna invernale del calciomercato di riparazione. Ma il budget, salvo cessioni pesanti, non sarà pesante, poiché la sostenibilità viene prima di tutto e tutti.

Quindi, viste le problematiche che la Juventus sta incontrando nella rincorsa al sogno Vlahovic, i bianconeri si stanno muovendo per un piano B che si possa dividere tra gennaio e giugno. Nelle prossime settimane la Juve potrebbe muoversi per chiedere al Manchester United il prestito di Anthony Martial, giocatore in rotta con i Red Devils e già con le valigie in mano. Prenderlo a titolo definitivo adesso sarebbe impossibile per le cifre richieste dagli inglesi, ma il prestito è una strada percorribile. L’altro nome per l’attacco del futuro è Scamacca, che il Sassuolo non farà partire a gennaio ma che in estate può diventare l’obiettivo primario della Vecchia Signora, considerando che Morata attualmente è fuori dai piani del futuro e che non è previsto il suo riscatto dall’Atletico Madrid per 35 milioni di euro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.Intanto, Dagospia riporta che la rivalità fra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo vive un inatteso nuovo capitolo sui social, grazie a (all’insensibile) Georgina Rodriguez. Il campione argentino ha infatti dedicando un lungo e commovente post su Facebook all’amico Sergio Aguero, che ha annunciato ieri in lacrime il suo addio al calcio dopo i problemi cardiaci accusati. Tra i commenti, spicca quello della compagna del portoghese ex Juventus, molto sintetico ma all’apparenza del tutto slegato dal contesto: “Ronaldo è il migliore”. Corredato da due cuori. Non che Messi avesse sostenuto che il Kun fosse il miglior calciatore al mondo, per la cronaca. L’affaire plusvalenze non riguarda solo la Vechia Signora d’Italia: il quotidiano La Repubblica ha infatti intervistato Luigi Liguori, attaccante classe 1998 inserito dal Napoli nell’operazione Osimhen insieme al terzo portiere azzurro, Karnezis, e ad altri due giovani. Nello scambio complessivo di 20 milioni, che si sommavano ai 70 sborsati per l’attaccante nigeriano, Liguori fu valutato 4 milioni. Ecco la sua verità:“A giugno mi chiamò il Napoli e mi disse: vieni a Castel Volturno, dobbiamo parlare. Siamo andati io e il mio procuratore, la società ci ha offerto due opzioni: potevo rinnovare per un anno e restare, o accettare di andare al Lille e firmare per tre anni, entrando nell’operazione Osimhen. Voi che avreste fatto? Ne ho parlato con il mio agente e ho accettato. Il 30 giugno abbiamo firmato con il Lille. Non siamo mai andati in Francia. Nemmeno per firmare. Hanno mandato i contratti a Napoli e abbiamo firmato a Castel Volturno”.

Stefano Mauri