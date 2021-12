Amadeus mi consenta: come mai anche a questo giro i Jalisse sono fuori da Sanremo?

Siamo ancora nel 2021, anche se l’anno volge al termine, ma già il Sanremo 2022 fa notizia…

I cantanti in gara al Festival della Canzone Italiana in cartello a Sanremo i primi cinque giorni del febbraio 2022? Eccoli: Elisa, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Ditonellapiaga con la Rettore, La Rappresentante di Lista, Ana Mena, Emma, Achile Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, Highsnob e HU, Giusy Ferreri, Irama, Giovanni Truppi e Aka 7even, Mahmood e Blanco, più due cantanti che usciranno il prossimo 15 dicembre da Sanremo Giovani.

Ancora una volta, i mitici Jalisse non sono stati scelti per la kermesse canore e via social, la coppia artistica e sentimentale, beh … non l’ha presa benissimo. Ecco lo sfogo dei Jalisse (avevano ricevuto consensi e apprezzamenti nientepopodimenoche dal presidente della Repubblica Mattarella) dalla loro pagina Facebook:

Lo scorso anno scrissi una lunga lettera sulle 24 consecutive esclusioni dei Jalisse dal Festival di Sanremo. RollingStones Italia e molte altre testate rimbalzarono la notizia, fino ad RTL News pochi giorni fa…

Oggi sono 25 i brani e 25 le esclusioni dal Festival, ma questa volta lascio parlare le persone. E tornano in mente le pagine dello storico giornalista e vice direttore del celebre Tv Sorrisi e Canzoni Gigi Vesigna (nel libro con la prefazione di Antonio Ricci). La famosa ripartenza non è per tutti; noi Jalisse non abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di Sanremo, ma si può parlare di noi e fare citazioni.

Quale canzone abbiamo presentato quest’anno per Sanremo 2022? Un brano sulla ricerca di noi stessi e su cosa dobbiamo ricordare per tornare ad essere chi eravamo:titolo “E’ proprio questo quello che ci manca”

Insomma, Amadeus perchè no ai Jalisse? Ah perchè non invitarli come ospiti?

Stefano Mauri