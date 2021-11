Juventus: Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici indagati per falso in bilancio

Per la serie piove sul bagnato, ecco i guai per la Juve in crisi e alla ricerca di se stessa sembrano non finire mai, almeno per il momento.

L’Ansa infatti ha riportato che ieri si sono tenute perquisizioni della Guardia di finanza in locali di pertinenza della Juventus a Torino e Milano. Le Fiamme Gialle hanno recuperando documenti relativi alla compravendita di diritti alle prestazioni sportive e alla formazione dei bilanci per gli anni 2019-21. E ci sono sei indagati nell’inchiesta della procura di Torino che ha fatto scattare le perquisizioni della guardia di finanza nelle sedi della Juventus di Torino e Milano. Secondo quanto si apprende sono il presidente Andrea Agnelli, il vicepresidente Pavel Nedved e l’ex responsabile dell’area sportiva Fabio Paratici. Tra gli indagati, sempre secondo quanto si apprende, ci sono anche l’attuale Chief Corporate & Financial Officer Stefano Cerrato, l’ex Chief Corporate & Financial Officer, Stefano Bertola e l’ex dirigente finanziario Marco Re. Il reato ipotizzato sarebbe quello del falso in bilancio.

Quindi il sistema delle plusvalenze a bilancio bianconere è sotto esame e indagine da parte degli inquirenti in questi giorni intensi. Pure l’ex direttore sportivo Paratici, oggi al Tottenham è indagato insieme al presidente Agnelli, al vice Nedved e ad altri ex colleghi.

Stefano Mauri