Allarme nel Regno Unito: 10mila morti oltre la media. Ma non per Covid. Inchiesta sul mistero

Il National Health Service (NHS), ovvero il sistema sanitario nazionale del Regno Unito, riporta il dato allarmistico rispetto alla media quinquennale. Si tratta di decessi per insufficienza cardiaca, malattie cardiache, problemi circolatori e diabete. Ecco cosa scrive L’Express

Un mistero allarmante aleggia sul Regno Unito: un numero eccessivo di morti rispetto alla media degli ultimi cinque anni. Ma non di Covid. Quasi 10mila persone che hanno spinto il National Health Service (NHS), ovvero il sistema sanitario nazionale del Regno Unito, a chiedere un’inchiesta urgente. Per la gran parte si tratta di malattie cardiovascolari: ma a cosa sono dovute?

Il giallo viene riportato da L’Express che scrive:

I dati dell’Office for National Statistics suggeriscono che negli ultimi quattro mesi, l’Inghilterra e il Galles hanno registrato 20.823 decessi in più rispetto alla media quinquennale nelle ultime 18 settimane. Solo 11.531 decessi hanno coinvolto Covid. Significa che circa il 45% dei decessi recenti era correlato ad altre cause. Gli esperti hanno chiesto un’indagine urgente per stabilire se le morti fossero prevenibili.

Il professor Carl Heneghan, direttore del Center for Evidence-Based Medicine dell’Università di Oxford, ha dichiarato: «Chiedo un’indagine urgente».

Preoccupato che questo non sia solo un evento naturale, ha detto: «Questo va oltre il semplice guardare i numeri grezzi e i certificati di morte. Dobbiamo tornare indietro e scoprire se queste morti hanno cause prevenibili».

Invitando ad agire, il professor Heneghan ha dichiarato: «Abbiamo urgente bisogno di capire cosa sta andando storto e un’indagine sulle cause alla radice per determinare quelle azioni che possono prevenire ulteriori morti non necessarie».

I dati settimanali per la settimana terminata il 5 novembre hanno mostrato che ci sono stati 1.659 morti in più di quanto ci si aspetterebbe normalmente in questo periodo dell’anno.

Di questi, 700 non erano causati dal Covid.

È probabile che l’eccesso cresca man mano che si registrano più decessi nelle prossime settimane.

I dati dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito mostrano che dall’estate ci sono state migliaia di morti in più rispetto alla media quinquennale per insufficienza cardiaca, malattie cardiache, condizioni circolatorie e diabete.

Manuel Montero