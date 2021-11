Klaus Bouillon, ministro tedesco del Saarland, si ammala di Covid: aveva già fatto 3 dosi

Il ministro dell’Interno del Saarland Klaus Bouillon, esponente della CDU, è risultato positivo al Covid. La conferma arriva da Stern. Pochi giorni fa Sergio Abrignani, immunologo del CTS aveva dichiarato che la terza dose avrebbe potuto consentire richiami a 5-10 anni

Klaus Bouillon, ministro dell’Interno tedesco del Saarland, è risultato positivo al coronavirus. Lo ha confermato un portavoce del ministero a Stern. Il politico della CDU, 73 anni, era già stato vaccinato 3 volte, ovvero due dosi più il richiamo.

A proposito della terza dose, l’immunologo del Comitato Tecnico Scientifico Sergio Abrignani aveva dichiarato la scorsa settimana al Corriere della Sera, ripreso dall’Adnkronos con il titolo emblematico Covid Italia, Abrignani: “Con terza dose memoria immunitaria per 5 o 10 anni”:

Terza dose a tutti anche sotto i 60 anni? “Non è una decisione straordinaria, nel mondo della vaccinologia la terza dose distanziata dalle prime due, per persone che non hanno mai visto un certo microrganismo, è la normalità. Il nostro sistema immunitario come in questo caso, può aver bisogno di questa stimolazione per innescare una memoria di lungo termine che consenta di fare altri richiami non prima di 5-10 anni”.

Manuel Montero

