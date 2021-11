Alcune curiosità sulla Champions League: questioni di numeri, statistiche e percentuali

Vedere le quote di calcio per la partita di oggi significa sicuramente affidarsi alle statistiche dei risultati che una squadra ha ottenuto negli ultimi tempi, ma vuol dire anche affrontare la storia di un club. Soprattutto nelle competizioni come la Champions League e gli altri tornei europei o mondiali, il percorso di un team, le sue vittorie e il numero di partecipazioni alla competizione, rappresentano alcuni degli elementi più determinanti per le valutazioni dei bookmakers.

Da questi semplici fattori numerici derivano anche lo spettacolo, la magia e le sorprese che il calcio mette in scena durante gran parte dell’anno nei singoli 90 minuti. La Champions League è la competizione di calcio più seguita in assoluto dopo i mondiali, ecco alcune curiosità su questa competizione che ha segnato la storia di questo sport: questioni di numeri, statistiche e percentuali.

Le squadre più vincenti di sempre

Nelle prime 5 posizioni, la Spagna domina con 18 Champions League totali vinte fra Real Madrid e Barcellona ma andiamo per ordine. Al primo posto c’è il Real Madrid con 13 trofei vinti, l’ultimo nel 2018. Al secondo posto ci sono i Diavoli Rossoneri (il Milan) con 7 Champions League vinte, l’ultima nel 2007. Al terzo posto c’è il Liverpool con 6 Champions vinte, l’ultima nel 2019, segue a pari merito il Bayern Monaco che ha vinto l’ultimo trofeo nel 2020. Soltanto quinto posto per il Barcellona con 5 trofei vinti, l’ultimo nel 2015.

I migliori marcatori di Champions League

La classifica dei migliori marcatori di Champions League vede al primo posto Cristiano Ronaldo con 138 reti segnate nella competizione in 183 partite, secondo posto per Lionel Messi con 123 gol in 152 partite. È interessante notare come la media gol di Messi sia più alta di quella di Ronaldo, con 0,8 gol a partita è la migliore media gol dei marcatori della competizione, seconda solo a quella di Alfredo Di Stéfano: 0,84.

Al terzo posto c’è Robert Lewandowski con 78 gol su 99 partite, segue Benzema con 73 gol su 132 partite disputate. Al quinto posto c’è Raul Gonzalez Blanco con 71 reti in 144 partite.

La partita con più gol in Champions

Nella moderna competizione, la partita dove sono stati segnati più gol è Borussia Dortmund – Legia Varsavia, disputata il 22 – 11 – 2016. Il risultato finale è stato di 8 – 4 per la compagine tedesca, il risultato del match dopo 30 minuti era già fissato sul 5 – 2.

Il club più vincente in percentuale di partecipazioni alla competizione

Se una squadra partecipa una sola volta alla Champions League, la vince e non ci parteciperà mai più, in percentuale quella squadra sarà la più vincente con il 100%. Da questo punto di vista i più vincenti sono i ragazzi del Nottingham Forrest che hanno partecipato alla competizione 3 volte e hanno vinto il torneo nel 1978 e nel 1980, questa squadra possiede il 66% di vincite sulle volte che ha giocato il torneo.

(ARTICOLO IN COLLABORAZIONE CON PAULA ESTEBAN)