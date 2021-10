Covid, perché i contagi sono aumentati da quando ci sono i vaccini?

Fino al giorno della prima vaccinazione, i contagi registrati furono circa due milioni. Da allora in avanti i contagi sono stati quasi 2,7 milioni. La mortalità è diminuita? Non proprio. Ecco il raffronto fra i vari bollettini. E gli ultimi dati che fanno pensare ad una situazione simile a quella dello scorso inverno…

Dal 21 febbraio 2020, giorno del caso di Codogno, al 27 dicembre 2020, giorno dell’inizio della campagna vaccinale, i contagi in Italia furono 2.047.696. – GUARDA

Dal 28 dicembre 2020 al 28 ottobre 2021, con l’82,57% della popolazione interamente vaccinata, i contagi in Italia sono stati 2.691.659. per un totale di 4.669.355 casi. – GUARDA

Con l’82% e rotti dei vaccinati abbiamo avuto insomma molti più contagi di quando i vaccini non c’erano. Una conclusione è certa: i vaccini non hanno frenato per nulla la circolazione del virus. Anzi. Circola più di prima.

Sarà colpa di quella percentuale minima di novax? Improbabile, perché novax non significa contagiato: i contagiati sono tutti segnati.

Dal 21 febbraio 2020 al 27 dicembre 2020, giorno dell’inizio della campagna vaccinale, i morti in Italia furono 71.925.

Dal 28 dicembre 2020 al 28 ottobre 2021, con l’82,57% della popolazione interamente vaccinata, i morti in Italia sono stati 60079. per un totale di 132.004.

Si può almeno dire allora che i vaccini abbiano leggermente frenato il numero dei morti? Non proprio.

Al 30 settembre 2020 (GUARDA), infatti, i contagi erano solo 314.861 e nei due mesi successivi ci fu il boom di 1,7 milioni di contagi: in tre mesi le vittime così raddoppiarono passando dai 35.894 del 30 settembre ai 71.925 del 27 dicembre.

Sono i mesi che ci apprestiamo ad affrontare e che ci diranno a che punto è davvero la pandemia. Tuttavia, i segnali non sono buoni. Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, riferito alla settimana 20-26 ottobre, i contagi sono in netto aumento, con un +43,2% (GUARDA). Sembra così di assistere, con qualche settimana di ritardo, alla fotografia di quanto accadde nell’autunno scorso.

