Greenday After – morire a 15 anni – Voto dice 33,3

Il green day after, il giorno dopo l’entrata in vigore delle limitazioni su lavoro trasporto e altro per chi non ha il greenpass cosa rimane? Una coda di protesta tra portuali a Trieste e le code in farmacia per i tamponi – Dalla cronaca due morti assurde a 15 anni. San felice del Benaco, nel Bresciano una bambina uccisa dal fratellino 13 enne che le spara per gioco con il fucile da caccia lasciato incustodito e carico dal padre. Castellanza, Varese, un ragazzino di 15 anni che gioca vicino ad una vasca di depurazione scivola dentro per cercare il pallone – voto ai minini storici ancora meno -6% di votanti, percentuali al 33,3 ci dicono che il voto se non è malato certo sta poco bene



