Kulusevski possibile contropartita per portare Vlahovic alla Juve? I bianconeri ci provano

Dunque Dusan Vlahovic, dopo il no al rinnovo con la Fiorentina, potrebbe lasciare i viola già nel mercato di gennaio. Ne è certo, o meglio, così sostiene il Corriere dello Sport che spiega come però il presidente Rocco Commisso non abbia alcuna intenzione di concedere sconti ai tanti club interessati. Tradotto: il serbo può partire ma solo alle condizioni dettate dalla Fiorentina, altrimenti c’è pure la possibilità che possa restare in viola fino al 2023 per poi partire a zero.

La base di partenza non cambia rispetto al recente passato: 75 milioni di euro. Solo così il presidente della Fiorentina si metterà a trattare.Dovesse scatenarsi l’asta sarebbero favoriti i club di Premier League, leggi Liverpool, Manchester City e Tottenham (ma Fabio Paratici in questo caso ha smentito), anche se Juventus e Atletico Madrid ci stanno lavorando da più tempo. Richiesta d’ingaggio? 6 milioni netti a stagione più ricca commissione per l’agente.

Pur di arrivare al serbo, scrive il quotidiano, la Juventus potrebbe addirittura sacrificare Dejan Kulusevski, giocatore sul quale proprio la Fiorentina ci starebbe facendo un pensierino. E per qualcuno, lo stesso Vlahovic avrebbe messo i bianconeri in cima alle proprie preferenze.

Intanto l’obiettivo dei bianconeri, già per il mercato di gennaio, è quello di mettere al fianco di Manuel Locatelli un altro giocatore di assoluto livello che abbia fisico e sostanza. Secondo La gazzetta dello Sport e Tuttomercatoweb, l’identikit in questo senso risponde al nome di Aurelien Tchouameni. Allegri, Cherubini e Arrivabene lo hanno visto direttamente allo Stadium in occasione della semifinale di Nations League fra Belgio e Francia e i pareri sono più che positivi. Lo spazio per il francese del Monaco potrebbe essere fatto con la cessione di Aaron Ramsey che pare si stia convincendo a dire addio alla Juventus.

Ma su Tchouameni fanno sul serio Chelsea e Liverpool: la concorrenza non manca.

Stefano Mauri