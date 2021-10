Juve il Chelsea fa sul serio per Tchouameni e oltre a Lucca e Fagioli pure Carnesecchi è tanta roba

Intervistato nei giorni scorsi dagli inviati del quotidiano in rosa La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del Siena Giorgio Perinetti ex dirigente della Juve di Luciano Moggi, ha parlato così di Lorenzo Lucca, bomber del Pisa già nel mirino delle big di serie A: “È un caso strano, anche perché durante il settore giovanile è stato di proprietà di club di A. Il Palermo ha avuto il coraggio di lanciarlo, il Pisa di investire. Resta il concetto di fondo: bisogna avere fiducia nei giovani e far sì che scelgano il percorso migliore. Molti procuratori propongono i calciatori a club di categorie superiori soprattutto per paura di perderli”.

Pure la Juventus segue Lucca (per inserirlo nella trattativa per prendere l’attaccante della Fiorentina Vlahovic?) e nel mirino dei bianconeri potrebbe esserci pure l’estremo difensore Emiliano Martinez, titolare tra i pali anche della Nazionale argentina. Seguito dal team juventino anche il talento dell’Atalanta, Marco Carnesecchi, attualmente in prestito alla Cremonese, che potrebbe essere un investimento per il futuro.

Insomma, mai come quest’anno la Cadetteria calcistica è ricca di calciatori intriganti. Restando in casa bianconera, per un Dybala che rinnoverà va segnalato invece il fatto che il centrocampista francese del Monaco, giovane e bravo Aurelìan Tchouameni, seguitissimo dagli 007 juventini è finito in orbita Chelsea.

Il poc’anzi menzionato Dusan Vlahovic infine, corteggiato in Italia dalla Vecchia Signora di Torino, dal Milan e dall’Inter è apprezzato in Premier League e nella Liga Spagnola.

Stefano Mauri