Il giurista Ugo Mattei e il green pass per lavorare: “Una bestemmia costituzionale”

Secondo l’autorevole giurista Ugo Mattei, ordinario di diritto civile all’Università di Torino, in videoconferenza con la Commissione Affari Costituzionali del Senato, non ci sarebbero le condizioni per il green pass: “Siamo l’unico Paese d’Europa ad aver prolungato lo Stato d’emergenza”. (vedi video in cima al post) Chiede la tamponatura gratuita e sulle certezze sanitarie rammenta quanto accadde con l’Eternit. Infine costituisce “una bestemmia costituzionale l’utilizzo del diritto del lavoro come arma sanzionatoria, laddove la Repubblica invece avrebbe l’obbligo di trovare lavoro alle persone, non farlo perdere”.

Manuel Montero

