Green Pass, il filosofo Giorgio Agamben al Senato: “Il Governo si è esentato dalle responsabilità sui danni da vaccino”

L’illustre filosofo Giorgio Agamben, in videoconferenza con la Commissione Affari Costituzionali del Senato, cita l’articolo 3 del DL 44/2021 sullo scudo penale in merito ai vaccini (vedi video in cima al post): “Il Governo si è esentato da ogni responsabilità per i danni prodotti dal vaccino. E quanto gravi possano essere questi danni risulta dal fatto che l’articolo 3 del decreto in questione menziona esplicitamente gli articoli 589 e 590 del codice penale che si riferiscono all’omicidio colposo e alle lesioni colpose. Come autorevoli giuristi hanno notato, questo significa che lo Stato non si sente si assumersi responsabilità per un vaccino che non ha terminato la sua fase di sperimentazione e tuttavia, allo stesso tempo, cerca di costringere con ogni mezzo i cittadini a vaccinarsi, escludendoli altrimenti dalla vita sociale e ora, con il nuovo decreto che siete chiamati a votare, privandoli perfino della possibilità di lavorare”.

Manuel Montero

